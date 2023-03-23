Медведев назвал очень плохими отношения России и стран Запада в данный момент

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в данный момент отношения России и западных стран очень плохие, за всю историю они ещё не были хуже.

«У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, отношения с Западом были даже лучше во время Фултонской речи бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.