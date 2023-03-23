Узнать больше

Медведев назвал очень плохими отношения России и стран Запада в данный момент

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в данный момент отношения России и западных стран очень плохие, за всю историю они ещё не были хуже.

«У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, отношения с Западом были даже лучше во время Фултонской речи бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить