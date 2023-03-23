Польский активист Совинский пригрозил украинцам из-за видео с избиением подростков
Как пишет РИА Новости, Совинский опубликовал в своих соцсетях видеозапись, на которой показан конфликт между группой молодых людей, говорящих на украинском и русском языках, с польскими подростками.
На кадрах видно, что один из поляков получает удары по лицу.
«Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковёр», — написал политик.
Совинский выразил уверенность, что подобные инциденты нельзя замалчивать.
Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.