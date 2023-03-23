Польский активист Совинский пригрозил украинцам из-за видео с избиением подростков

Группа украинских подростков напала на сверстников из Польши в городе Вроцлав, сообщил активист польской правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский.

Как пишет РИА Новости, Совинский опубликовал в своих соцсетях видеозапись, на которой показан конфликт между группой молодых людей, говорящих на украинском и русском языках, с польскими подростками.

На кадрах видно, что один из поляков получает удары по лицу.

«Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковёр», — написал политик.

Совинский выразил уверенность, что подобные инциденты нельзя замалчивать.

Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.