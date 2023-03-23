Генпрокурор ФРГ: прокуратура пока не установила личности подозреваемых во взрывах на СП

Генпрокурор Германии Петер Франк сообщил, что прокуратура страны всё ещё не установила личности подозреваемых в диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Наше расследование по-прежнему направлено против неизвестных», — цитирует германского генпрокурора ТАСС.

Он добавил, что пока нет возможности сделать определённые выводы по взрывам на газопроводах, особенно относительно государственного участия.

21 марта Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах.

Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на «Северных потоках», заявил, что президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.