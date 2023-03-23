Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил планы Великобритании поставить украинской армии снаряды с обеднённым ураном.

Он отметил, что не будет напоминать о последствиях использования подобных грязных снарядов с обеднённым ураном.

При этом Кадыров выразил мнение, что государства, враждебные к России, «даже заикаться на букву «у» не должны».

«Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой», — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

21 марта член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.