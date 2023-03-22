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Активистка прервала выступление Блинкена, призвав его к мирным переговорам по Украине

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Активистка прервала выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине.

Об этом сообщило РИА Новости.

Перед началом слушаний с участием Блинкена женщина выкрикнула претензии в связи с нежеланием Вашингтона вести диалог с Москвой. Она упрекнула госсекретаря в неисполнении полномочий, доверенных ему народом США.

Также активистка призвала главу американского внешнеполитического ведомства работать над урегулированием конфликта на Украине и прекратить прокси-войну. По её словам, это может привести Соединённые Штаты к мировому конфликту.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о желании США и Евросоюза не допустить мирных переговоров по Украине.

До этого Блинкен заявлял, что США выступают против попыток заморозки боевых действий на Украине.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Китай «может использовать» визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для призывов к прекращению огня на Украине.

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