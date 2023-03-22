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Журналист Херш: Байден решил подорвать «Северные потоки» из-за поражений ВСУ на фронте

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Журналист Сеймур Херш предположил, что президент США Джо Байден решил подорвать трубопроводы «Северный поток» и и «Северный поток — 2» из-за поражений Вооружённых сил Украины на фронте.
Журналист Херш: Байден решил подорвать «Северные потоки» из-за поражений ВСУ на фронте
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью CGTN.

По его словам, соответствующее решение было принято Байденом в конце сентября «по неизвестным причинам».

Журналист предположил, что, «скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии».

Также он раскритиковал версию о причастности к подрыву трубопроводов группы украинцев с поддельными паспортами, которые арендовали яхту.

21 марта Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на «Северных потоках», заявил, что Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.

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