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Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

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Парламент Швеции 22 марта проголосовал за вступление страны в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте законодательного органа.
Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО
  • РИА Новости

Отмечается, что за проголосовали 269 депутатов, против — 37 депутатов.

Против вступления в альянс выступили члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.

Ранее главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил, что Вооружённые силы Швеции полностью готовы к вступлению страны в НАТО.

15 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские власти рассчитывают на быструю ратификацию Анкарой своей заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу после выборов в Турции.

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