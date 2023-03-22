Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Парламент Швеции 22 марта проголосовал за вступление страны в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте законодательного органа.

Отмечается, что за проголосовали 269 депутатов, против — 37 депутатов.

Против вступления в альянс выступили члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды.

Ранее главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден заявил, что Вооружённые силы Швеции полностью готовы к вступлению страны в НАТО.

15 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что шведские власти рассчитывают на быструю ратификацию Анкарой своей заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу после выборов в Турции.