Глава французского профсоюза CGT обвинил Макрона в полном незнании пенсионной системы

Глава французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинез обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в полном незнании пенсионной системы.

Ранее Макрон дал французским телеканалам первое интервью принятия пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Закон о реформе был проведён в обход голосования в парламенте.

«Он считает, что финансировать наше социальное обеспечение и пенсии можно только через отчисления с зарплаты. Система устроена не так. Либо он совсем не знает нашу систему, и это очень серьёзный случай, либо он просто издевается над нами», — сказал Мартинез в эфире France Info, его слова приводит РИА Новости.

По словам Макрона, предложенная правительством пенсионная реформа «продолжит свой демократический путь» и должна вступить до конца года в силу.

Он добавил, что готов пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов на фоне настроений в обществе из-за пенсионной реформы.