Источник: оппозиционер Денис Соколов стал сотрудничать с неонацистами

Источник в российских правоохранительных органах сообщил RT, что один из руководителей так называемого Гражданского совета, политолог и социальный антрополог Денис Соколов при участии западных — и прежде всего польских — спецслужб активно вербует россиян в ряды неонацистского Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористическим), взявшего на себя ответственность за нападение в Брянской области.

По данным источника RT, Соколов, обосновавшись в Польше и заручившись организационной и финансовой поддержкой польских спецслужб, развернул активную вербовочную кампанию среди граждан России.

При этом Соколов опирается на структуру «Гражданского совета» — организации российских политэмигрантов. В руководстве совета состоит в том числе Анастасия Сергеева, которая возглавляет WOT Foundation*.

Структура тесно связана с западными правительствами, на её сайте в числе партнёров и спонсоров указаны МИД Польши, посольства Великобритании и Чехии в Варшаве.

Денис Соколов известен как сотрудник и эксперт целого ряда прозападных фондов и организаций. В частности, он сотрудничает в качестве эксперта с Free Russia Foundation**, числится старшим советником вашингтонского аналитического центра CSIS, был приглашённым исследователем Института Кеннана.

По северо-кавказской тематике Соколов активно сотрудничал с центром «Мемориал»***. На одном из мероприятий центра он рассказывал о «процессах архаизации» в северо-кавказском обществе. Соколов также активно критиковал политику федерального центра на Северном Кавказе, ставил под сомнение действия правоохранительных органов в регионе в отношении структур «Мемориала», называя их террором, выступал против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ещё одним направлением деятельности Соколова на «правозащитном» треке стала работа с центром «Сова»**** по религиозной и этнической тематике.

Также Соколов регулярно выступал в качестве эксперта на площадке издания «Кавказский узел»*****, доступ к которому был заблокирован Роскомнадзором в марте прошлого года из-за фейков о спецоперации.

Накануне российские правоохранительные органы провели обыски по адресам, которые связаны с ликвидированным центром «Мемориал» в рамках расследования уголовного дела о реабилитации нацизма.

* WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.

** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

*** Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

**** ИАЦ «Сова» признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.12.2016.

***** Учредитель издания внесён в реестр иноагентов.