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Прокурор Манхэттена, который может выдвинуть обвинения против Трампа, прибыл в офис

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Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который может вынести обвинение экс-президенту США Дональду Трампу, прибыл в офис. Он не стал давать комментариев журналистам, которые ожидали его приезда.
Прокурор Манхэттена, который может выдвинуть обвинения против Трампа, прибыл в офис
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, Брэгг может предъявить обвинения Трампу по делу о якобы выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание.

Агентство напоминает, что в 2016 году $130 тыс. могли быть проведены через подставную фирму адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания. Он подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

Источник телеканала CNN в окружении Трампа сообщил, что бывший президент в частном порядке говорил ему о возможности предъявления обвинений лишь на том основании, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг «ненавидит его».

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