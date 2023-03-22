Великобритания обвинила Россию в дезинформации касательно снарядов с обеднённым ураном

Великобритания обвинила Россию в распространении заведомо ложной информации о решении Лондона отправить на Украину танковые снаряды, содержащие обеднённый уран.

Об этом пишет Sky News.

Как отмечается в статье, в Минобороны Великобритании заявили, что это стандартный компонент, не имеющий никакого отношения к ядерному оружию.

Представитель оборонного ведомства пояснил, что снаряды, содержащие обеднённый уран, обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Также Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.