Великобритания обвинила Россию в дезинформации касательно снарядов с обеднённым ураном
- AFP
Об этом пишет Sky News.
Как отмечается в статье, в Минобороны Великобритании заявили, что это стандартный компонент, не имеющий никакого отношения к ядерному оружию.
Представитель оборонного ведомства пояснил, что снаряды, содержащие обеднённый уран, обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.
Ранее российский президент Владимир Путин, комментируя намерение Великобритании поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном, заявил, что, похоже, Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.
Также Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.