Херш: Байден принял глупое решение о подрыве «Северных потоков» и теперь вынужден лгать

Американский журналист-расследователь лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял глупое решение о подрыве «Северных потоков» и теперь вынужден лгать о том, что Вашингтон не причастен к теракту.

«Президент (Байден. — RT)... принял глупое решение и теперь лжёт об этом», — написал журналист на платформе Substack, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на трубопроводах в Балтийском море, заявил, что Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.