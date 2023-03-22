Песков: реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина носила недружественный характер

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина носила недружественный характер.

«Что касается реакции стран коллективного Запада, то собственно то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита», — сказал Песков.

При этом он отметил, что главное — не реакция Запада, а результаты тех переговоров, которые состоялись.

Ранее экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.