Песков: реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина носила недружественный характер
- РИА Новости
«Что касается реакции стран коллективного Запада, то собственно то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита», — сказал Песков.
При этом он отметил, что главное — не реакция Запада, а результаты тех переговоров, которые состоялись.
Ранее экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.