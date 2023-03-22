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Песков: реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина носила недружественный характер

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина носила недружественный характер.
Песков: реакция коллективного Запада на визит Си Цзиньпина носила недружественный характер
  • РИА Новости

«Что касается реакции стран коллективного Запада, то собственно то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита», — сказал Песков.

При этом он отметил, что главное — не реакция Запада, а результаты тех переговоров, которые состоялись.

Ранее экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

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