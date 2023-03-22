Рябков заявил, что США «нарываются» на контрмеры России полётами дронов над Чёрным морем

США «нарываются» на контрмеры России, продолжая полёты беспилотников над Чёрным морем, заявил замглавы российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что важны не глубины, на которых покоятся обломки БПЛА, а то, что дрон находился в зоне особого режима, связанного с проведением спецоперации на Украине.

«Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. Они, что называется, нарываются в таком случае на наши контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что безопасность России в любом случае будет обеспечена на 100% всеми имеющимися средствами в распоряжении страны.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

По данным агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, США 17 марта возобновили полёты беспилотников над Чёрным морем.