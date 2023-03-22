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Рябков заявил, что США «нарываются» на контрмеры России полётами дронов над Чёрным морем

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США «нарываются» на контрмеры России, продолжая полёты беспилотников над Чёрным морем, заявил замглавы российского МИД Сергей Лавров.
Рябков заявил, что США «нарываются» на контрмеры России полётами дронов над Чёрным морем
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что важны не глубины, на которых покоятся обломки БПЛА, а то, что дрон находился в зоне особого режима, связанного с проведением спецоперации на Украине.

«Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме отрицают правомерность таких шагов, заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. Они, что называется, нарываются в таком случае на наши контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат добавил, что безопасность России в любом случае будет обеспечена на 100% всеми имеющимися средствами в распоряжении страны.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

По данным агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, США 17 марта возобновили полёты беспилотников над Чёрным морем.

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