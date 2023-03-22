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Си Цзиньпин обсудил в Москве вопросы контроля над вооружениями

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В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву обсуждались вопросы, связанные с контролем над вооружениями, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Си Цзиньпин обсудил в Москве вопросы контроля над вооружениями
  • РИА Новости

«Я исхожу из того, что весь комплекс вопросов, касающихся международной безопасности, был рассмотрен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Москве подписанием двух совместных заявлений завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. 

Как отметили лидеры России и КНР, беседы прошли в тёплой и дружеской атмосфере. Главы государств в ходе переговоров затронули широкий спектр вопросов, не обойдя стороной ситуацию на Украине.

Экс-советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил изданию The Telegraph, что союзнические отношения между Россией и КНР представляют собой проблему для Запада.

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