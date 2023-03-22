Макдональд: ещё 50 банков могут обанкротиться в США до того, как власти решат проблему

Бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что ещё 50 банков в Соединённых Штатах могут обанкротиться до того, как правительство страны решит структурную проблему.

«Ещё 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему», — цитирует его РИА Новости.

Политики, по словам Макдональда, скорее всего, должны будут ввести куда большее удержание оттока вкладов со счетов банков, значительно превышающее депозиты в $250 тыс.

Он также заявил, что риск наступления рецессии в экономике Соединённых Штатов неизбежен.

16 марта министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что администрация президента США Джо Байдена считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства ряда банков другие американские кредитно-финансовые организации тоже могут быть признаны неплатёжеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со счетов.