Макдональд: риск рецессии в экономике США неизбежен, стоит ждать снижения ВВП

Риск наступления рецессии в экономике Соединённых Штатов неизбежен, сообщил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макдональда, происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за американских и европейских банков.

В конце января глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

По её словам, вслед за возможным дефолтом экономика США столкнётся с «растущей по спирали» рецессией заодно с финансовым кризисом.

17 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики.