Макдональд: риск рецессии в экономике США неизбежен, стоит ждать снижения ВВП
«Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной», — цитирует его РИА Новости.
По словам Макдональда, происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за американских и европейских банков.
В конце января глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.
По её словам, вслед за возможным дефолтом экономика США столкнётся с «растущей по спирали» рецессией заодно с финансовым кризисом.
17 марта глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики.