«Киодо»: Япония безвозмездно выделит Украине $470 миллионов на энергетические нужды

Японский премьер-министр Фумио Кисида во время визита на Украину пообещал выделить $470 млн (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.

Об этом информирует агентство «Киодо».

По его словам, Япония, как может, будет оказывать поддержку «без интервалов».

Кисида также сообщил, что Япония выделит Украине через фонд НАТО $30 млн на нелетальное снаряжение.

Ранее он во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.

В феврале в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь Москве.