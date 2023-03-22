«Киодо»: Япония безвозмездно выделит Украине $470 миллионов на энергетические нужды
Об этом информирует агентство «Киодо».
По его словам, Япония, как может, будет оказывать поддержку «без интервалов».
Кисида также сообщил, что Япония выделит Украине через фонд НАТО $30 млн на нелетальное снаряжение.
Ранее он во время визита на Украину пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате.
В феврале в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь Москве.