Президент Алжира заявил, что его визит в Россию состоится в мае по приглашению Путина

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил, что его визит в Россию запланирован на май.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России (Владимира Путина)», — заявил Теббун.

16 марта председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что делегация российских сенаторов во главе со спикером Валентиной Матвиенко посетила Алжир с целью укрепления и развития двустороннего сотрудничества.

Матвиенко поблагодарила Алжир за независимую политику и последовательность в отношениях с Россией.