Матвиенко поблагодарила Алжир за независимую политику и последовательность в отношениях с Россией
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«Мы благодарны Алжиру за его взвешенную позицию, за его независимую внешнюю политику и последовательность в отношении России и развития наших отношений», — сказала она по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
По словам Матвиенко, ей было приятно услышать от алжирского президента, что Россия была и остаётся большим другом Алжира.
«Мне кажется, что в этих словах есть большой глубинный смысл», — отметила председатель Совфеда.
Также Матвиенко заявила, что Россия будет содействовать намерению Алжира присоединиться к БРИКС.