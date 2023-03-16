Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поблагодарила Алжир за независимую политику и последовательность в отношениях с Россией.

«Мы благодарны Алжиру за его взвешенную позицию, за его независимую внешнюю политику и последовательность в отношении России и развития наших отношений», — сказала она по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

По словам Матвиенко, ей было приятно услышать от алжирского президента, что Россия была и остаётся большим другом Алжира.

«Мне кажется, что в этих словах есть большой глубинный смысл», — отметила председатель Совфеда.

Также Матвиенко заявила, что Россия будет содействовать намерению Алжира присоединиться к БРИКС.