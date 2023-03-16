Матвиенко: Россия будет содействовать намерению Алжира присоединиться к БРИКС
- globallookpress.com
- © Federation Council of Russia
«Алжир изъявил желание присоединиться к формату БРИКС, Россия безусловно поддержит это намерение и будет всячески этому содействовать», — приводит РИА Новости слова Матвиенко по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Она отметила, что отношения стран имеют важное значение для сбалансированности рынка газа.
Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.