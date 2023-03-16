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Матвиенко: Россия будет содействовать намерению Алжира присоединиться к БРИКС

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Россия поддерживает намерение Алжира по присоединению к БРИКС и будет содействовать этому, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: Россия будет содействовать намерению Алжира присоединиться к БРИКС
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Алжир изъявил желание присоединиться к формату БРИКС, Россия безусловно поддержит это намерение и будет всячески этому содействовать», — приводит РИА Новости слова Матвиенко по итогам встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Она отметила, что отношения стран имеют важное значение для сбалансированности рынка газа.

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.

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