Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию с визитом
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Об этом она заявила по итогам встречи с алжирским президентом.
«В этом послании президент России пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия — Африка», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Теббун отметил, что очень рад визиту Матвиенко как представителю России в Алжир.
Он также заявил о близости позиций Алжира и России в политических вопросах.
Также Матвиенко в ходе встречи с главой Совета нации Алжира Салахом Гуджилем заявила, что Россия очень ценит, что алжирцы помнят о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость.
По словам председателя Совфеда, российско-алжирские отношения сейчас развиваются многовекторно в самых разных сферах.
Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.