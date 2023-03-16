Матвиенко передала президенту Алжира приглашение от Путина посетить Россию с визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Алжире с визитом, передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить Россию с визитом.

Об этом она заявила по итогам встречи с алжирским президентом.

«В этом послании президент России пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия — Африка», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Теббун отметил, что очень рад визиту Матвиенко как представителю России в Алжир.

Он также заявил о близости позиций Алжира и России в политических вопросах.

Также Матвиенко в ходе встречи с главой Совета нации Алжира Салахом Гуджилем заявила, что Россия очень ценит, что алжирцы помнят о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость.

По словам председателя Совфеда, российско-алжирские отношения сейчас развиваются многовекторно в самых разных сферах.

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.