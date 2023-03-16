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Матвиенко проводит встречу с президентом Алжира Теббуном

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Алжире с визитом, проводит встречу с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном.

Теббун отметил, что очень рад визиту Матвиенко как представителю России в Алжир, пишет РИА Новости.

Он также заявил о близости позиций Алжира и России в политических вопросах.

Ранее Матвиенко в ходе встречи с главой Совета нации Алжира Салахом Гуджилем заявила, что Россия очень ценит, что алжирцы помнят о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость.

По словам председателя Совфеда, российско-алжирские отношения сейчас развиваются многовекторно в самых разных сферах.

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.

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