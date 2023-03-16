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Матвиенко: Россия очень ценит, что алжирцы помнят о поддержке СССР в борьбе за независимость

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Совета нации Алжира Салахом Гуджилем заявила, что Россия очень ценит, что алжирцы помнят о поддержке со стороны СССР в борьбе за независимость.
Матвиенко: Россия очень ценит, что алжирцы помнят о поддержке СССР в борьбе за независимость
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Хочу сказать, что мы очень ценим, благодарны алжирскому народу, что вы не забываете о том, что именно наша страна (тогда Советский Союз) оказывала всемерное содействие Алжиру в его национально-освободительной борьбе против колониализма: на площадках ООН, финансовая поддержка и помощь — и экономическая, и военно-техническая», — цитирует её ТАСС.

Также она напомнила о помощи Алжиру в становлении в качестве самостоятельного независимого государства. 

По словам председателя Совфеда, российско-алжирские отношения сейчас развиваются многовекторно в самых разных сферах.

Гуджиль в ходе встречи с Матвиенко заявил, что происходящие на Украине события влияют на весь мир. Он отметил, что Алжир готов выступить посредником для проведения прямого диалога между Россией и Украиной и поиска «настоящего решения этого конфликта».

Накануне вечером делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир с визитом.

16 марта также состоится встреча Матвиенко с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном и председателем Национального народного собрания Брахимом Бугали.

Кроме того, сообщалось, что Матвиенко возложила венок к монументу героям войны за независимость Алжира.

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