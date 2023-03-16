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Российская делегация в Алжире обсудила вопросы стратегического партнёрства

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал, что делегация российских сенаторов во главе со спикером Валентиной Матвиенко посетила Алжир с целью укрепления и развития двустороннего сотрудничества.
Российская делегация в Алжире обсудила вопросы стратегического партнёрства
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Lafforgue/Art in All of Us

«Именно Алжир стал первым государством на Африканском континенте, с которым Россия в 2001 году подписала Декларацию о стратегическом партнёрстве. В развитие положений этого документа в настоящее время идёт работа над проектом новой декларации об углублённом стратегическом партнёрстве, которая будет призвана зафиксировать ещё более продвинутый характер наших взаимоотношений с Алжиром», — прокомментировал он для «Парламентской газеты».

В ходе проводимых двусторонних контактов обсуждаются перспективные направления для наращивания торгово-экономического сотрудничества, отметил Карасин. В частности, речь идёт о налаживании взаимодействия в области автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики.

Ранее представитель Торгово-промышленной палаты России в АСЕАН Виталий Стогов в интервью с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах развития торговых отношений с Индонезией на фоне переориентации внешнеэкономической деятельности России в направлении стран Востока.

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