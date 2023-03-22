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Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков» и призвал к ответу

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прокомментировал доклад Госдепа США о правах человека с критикой властей Мексики.

По его словам, США, оценивая акты насилия в других государствах, должны сами ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток».

«Это неправда, они врут, это чистое политиканство... Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?» — сказано в Telegram-канале лидера страны.

Ранее Россия и КНР выступили за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование о причастности Белого дома к диверсии на трубопроводах в Балтийском море, заявил, что президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву «Северных потоков».

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