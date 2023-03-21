Узнать больше

Посольство России предостерегло Британию от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном

Короткая ссылка
Посольство России предостерегло власти Британии от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном.
Посольство России предостерегло Британию от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщает ТАСС.

Использование такого оружия чревато эскалацией конфликта и отразится на здоровье местного населения, отметили российские дипломаты.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить