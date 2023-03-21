Посольство России предостерегло Британию от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном
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Об этом сообщает ТАСС.
Использование такого оружия чревато эскалацией конфликта и отразится на здоровье местного населения, отметили российские дипломаты.
Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.