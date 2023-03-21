Путин назвал успешными переговоры с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин назвал успешными переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными», — сказал Путин по итогам переговоров.

Он отметил, что переговоры проходили в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере.

Ранее Путин заявил, что Россия готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения покинувших российский рынок западных предприятий.

Президент России отметил, что Москва поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.