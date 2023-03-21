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Столтенберг пожаловался на слишком медленное увеличение военных расходов стран НАТО

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Страны НАТО увеличивают свои военные расходы слишком медленно, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. По его словам, члены альянса должны в июле в Вильнюсе принять обязательство поднять такие расходы выше 2% ВВП.
Столтенберг пожаловался на слишком медленное увеличение военных расходов стран НАТО
  • AP
  • © Virginia Mayo

Столтенберг также пожаловался, что лишь семь из 30 стран НАТО увеличили свои расходы, хотя в альянсе рассчитывали, что будет их больше, пишет ТАСС.

Генеральный секретарь НАТО ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

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