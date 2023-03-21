Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла за слова о конфликте с Россией

Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией.

Об этом говорится в заявлении партии в Twitter.

«Это заявление скандально, и поэтому «Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранён от должности», — заявил депутат Роберт Винницкий.

Ранее Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

Позднее в посольстве сообщили, что заявление Росцишевского было истолковано неверно и в отрыве от контекста.