Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла за слова о конфликте с Россией
Об этом говорится в заявлении партии в Twitter.
«Это заявление скандально, и поэтому «Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранён от должности», — заявил депутат Роберт Винницкий.
Ранее Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.
Позднее в посольстве сообщили, что заявление Росцишевского было истолковано неверно и в отрыве от контекста.