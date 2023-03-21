Посольство России в США отвергло обвинения Госдепа в нарушении прав человека

Российское посольство в Соединённых Штатов сообщило, что отвергает обвинения против России, которые содержатся в ежегодном докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире.

Об этом пишет РИА Новости.

«Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности», — заявили в посольстве.

Там призвали власти США прекратить политизировать правозащитную тематику и использовать ее как повод для вмешательства во внутренние дела России.

16 марта Совет Европы (СЕ) объявил о планах найти консультантов, которые могли бы оказать содействие специалистам, которые среди прочего занимаются расследованием «военных преступлений» на Украине.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные страны, осуществляя поставку вооружения Вооружённым силам Украины, становятся причастны к военным преступлениям Киева.