Антонов: Россия опасается, что получаемое Украиной оружие может попасть на чёрный рынок
«У нас есть серьёзные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на «чёрном рынке», — передаёт его слова РИА Новости.
По словам Антонова, поставки оружия США усиливают в Киеве ощущение безнаказанности и «провоцируют расширение географии украинского кризиса».
Кроме того, данные поставки, по словам посла, увеличивают риски прямого столкновения России и НАТО.
Ранее на сайте Пентагона появилось заявление, что объём предоставленной Вашингтоном Киеву военной помощи за время президентства Джо Байдена превысил $33,2 млрд.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта.