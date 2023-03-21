Антонов: Россия опасается, что получаемое Украиной оружие может попасть на чёрный рынок

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на «чёрный рынок».

«У нас есть серьёзные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на «чёрном рынке», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Антонова, поставки оружия США усиливают в Киеве ощущение безнаказанности и «провоцируют расширение географии украинского кризиса».

Кроме того, данные поставки, по словам посла, увеличивают риски прямого столкновения России и НАТО.

Ранее на сайте Пентагона появилось заявление, что объём предоставленной Вашингтоном Киеву военной помощи за время президентства Джо Байдена превысил $33,2 млрд.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине не повлияет на исход конфликта.