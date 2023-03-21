Байден подписал закон с требованием рассекретить данные о происхождении коронавируса
Об этом пишет РИА Новости.
В Белом доме сообщили, что данный закон требует от директора национальной разведки рассекретить определённую информацию о происхождении COVID-19.
В феврале глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.
Как заявил 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, Соединённые Штаты считают, что версия с лабораторной утечкой коронавируса очень реальна, но не окончательна.