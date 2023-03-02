Блинкен назвал версию с лабораторной утечкой COVID-19 реальной, но не окончательной
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Блинкен отметил, что, согласно ряду исследований, коронавирус мог произойти в результате лабораторной утечки в Ухане. Кроме того, по другой версии, источник вируса мог находиться на животном рынке в Ухане.
При этом, добавил он, никто не может установить окончательную причину.
«Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной», — приводит РИА Новости слова Блинкена.
В середине февраля палата представителей конгресса США начала расследование происхождения COVID-19, запросив информацию у чиновников администрации американского президента Джо Байдена.