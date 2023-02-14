AP: конгрессмены США расследуют возникновение COVID-19
Об этом сообщает Associated Press.
Как говорится в материале, расследование должно начаться с того, где и как появился данный вирус, чтобы была возможность предсказать, «подготовить или предотвратить его повторение».
Кроме того, проверяется версия об утечке вируса из китайской лаборатории.
5 января американский президент Джо Байден заявил, что обеспокоен проводимой властями Китая политикой в отношении борьбы с распространением коронавируса в стране.
11 января посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что США и другие западные страны пытаются обвинить Китай в «потере контроля над пандемией», но всё это спекуляции.