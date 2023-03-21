Мишустин проведёт встречу с Си Цзиньпином 21 марта

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 марта проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств России и КНР в декабре 2022 года. Тогда российский премьер-министр заявил, что Москва и Пекин готовы вместе «противостоять нарастающему внешнему давлению», так как государства заинтересованы в процветании друг друга.

Мишустин также отметил, что Россия и Китай вместе выступают за формирование многополярной архитектуры международных связей.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе неформальной встречи с Си Цзиньпином в Кремле заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии.

В свою очередь, Си Цзиньпин сообщил, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

Он также назвал Путина дорогим другом.