Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надёжными партнёрами

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надёжными партнёрами.

«Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом», — приводит ТАСС его слова по прибытии с визитом в Москву.

Си Цзиньпин выразил от имени китайского народа искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России.

«Китай и Россия — добрые соседи и надёжные партнёры, связанные горами и реками», — добавил китайский лидер.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию даст новый импульс развитию отношений двух стран.