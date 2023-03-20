Ле Пен заявила о необходимости отставки премьера Франции Борн

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен выразила уверенность, что французский премьер-министр Элизабет Борн должна уйти в отставку.

«Борн должна уйти в отставку или (президент Франции Эммануэль. — RT) Макрон должен её уволить», — цитирует её РИА Новости.

20 марта национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству республики из-за пенсионной реформы, выдвинутый фракцией партии Марин Ле Пен «Национальное объединение».

До этого был отклонён ещё один вотум, выдвинутый оппозиционной группой LIOT.

16 марта Элизабет Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.

Закон был принят в обход голосования в нижней палате парламента.