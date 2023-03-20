AFP: страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами на €2 млрд

Страны — члены Евросоюза согласовали план снабжения украинских войск боеприпасами на €2 млрд.

Об этом говорится в сообщении агентства AFP, которое ссылается на неназванных дипломатов.

Отмечается, что согласовано выделение €2 млрд с целью закупки и поставок Киеву боеприпасов.

20 марта в Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Европейского союза.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что производство оружия и боеприпасов для Украины задерживается из-за нехватки взрывчатых веществ в ЕС.