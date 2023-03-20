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AFP: страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами на €2 млрд

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Страны — члены Евросоюза согласовали план снабжения украинских войск боеприпасами на €2 млрд.
AFP: страны ЕС согласовали план снабжения Киева боеприпасами на €2 млрд
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении агентства AFP, которое ссылается на неназванных дипломатов.

Отмечается, что согласовано выделение €2 млрд с целью закупки и поставок Киеву боеприпасов. 

20 марта в Брюсселе проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Европейского союза.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что производство оружия и боеприпасов для Украины задерживается из-за нехватки взрывчатых веществ в ЕС.

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