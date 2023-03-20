Белый дом: звонок Байдена и Си Цзиньпина не запланирован

Звонок президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина ещё не запланирован.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Он (звонок) ещё не запланирован, но президент очень хочет провести очередное обсуждение с Си», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву.

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, встретятся в Москве за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

По итогу переговоров ожидается заявление.

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, в Кремле лидеры стран будут обсуждать, помимо прочего, и конфликт на Украине.