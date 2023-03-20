Узнать больше

Белый дом: звонок Байдена и Си Цзиньпина не запланирован

Короткая ссылка
Звонок президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина ещё не запланирован.
Белый дом: звонок Байдена и Си Цзиньпина не запланирован
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Он (звонок) ещё не запланирован, но президент очень хочет провести очередное обсуждение с Си», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву.

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, встретятся в Москве за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

По итогу переговоров ожидается заявление.

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, в Кремле лидеры стран будут обсуждать, помимо прочего, и конфликт на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить