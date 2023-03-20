Белый дом: звонок Байдена и Си Цзиньпина не запланирован
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Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Он (звонок) ещё не запланирован, но президент очень хочет провести очередное обсуждение с Си», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN.
20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву.
Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, встретятся в Москве за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.
По итогу переговоров ожидается заявление.
По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, в Кремле лидеры стран будут обсуждать, помимо прочего, и конфликт на Украине.