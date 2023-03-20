Мантуров заявил, что товарооборот России и Египта вырос в 2022 году на 30%
- РИА Новости
«Мы продолжаем совместную работу по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Её результат — рост показателей российско-египетского товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти на 30% и превысил отметку $6 млрд. Египет по-прежнему остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России в Африке», — заявил Мантуров.
Он добавил, что Россия заинтересована в импорте египетских сельхозтоваров.
Отмечается, что в состав российской делегации вошли более 100 представителей российских ведомств и компаний.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что товарооборот между Россией и Африкой увеличивается, по итогам 2022 года он составил $17,9 млрд.