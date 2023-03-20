Мантуров заявил, что товарооборот России и Египта вырос в 2022 году на 30%

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир провели 14-е заседание Межправительственной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Мы продолжаем совместную работу по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Её результат — рост показателей российско-египетского товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти на 30% и превысил отметку $6 млрд. Египет по-прежнему остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России в Африке», — заявил Мантуров.

Он добавил, что Россия заинтересована в импорте египетских сельхозтоваров.

Отмечается, что в состав российской делегации вошли более 100 представителей российских ведомств и компаний.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что товарооборот между Россией и Африкой увеличивается, по итогам 2022 года он составил $17,9 млрд.