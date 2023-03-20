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Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше 21 марта

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Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше во вторник, 21 марта.
Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше 21 марта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Министерство национальной обороны республики.

«Во вторник, 21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооружённых сил США в Польской Республике», — говорится в сообщении.

В церемонии примет участие вице-премьер Польши Мариуш Блащак.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сообщил, что несколько стран скоро передадут Украине МиГ-29.

Замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания готова восполнить пробелы в вооружении Польши, которые могут возникнуть после поставок Украине истребителей МиГ-29.

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