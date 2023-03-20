Президент Чехии Павел: НАТО будет непросто единогласно принять решение о членстве Украины

Странам Североатлантического альянса будет непросто принять единогласное решение о вступлении Украины в НАТО.

Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita.

«Честно говоря, я думаю, что это будет сложно. НАТО — это 30 стран... В такой группе принять общее решение сложно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Павел выразил надежду на достижение прогресса на этом направлении «через какое-то время благодаря общим усилиям и некоторым странам, выступающим в роли адвокатов Украины».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

28 февраля украинский президент Владимир Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.