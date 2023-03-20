Чешский генерал Шедивы призвал Украину и Запад перестать недооценивать Россию

Западу и Украине не стоит недооценивать Россию — Москва таит в себе огромный потенциал, заявил экс-начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

«Я считаю, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян», — сказал он Rádio universum.

Чешский военачальник отметил, что у России есть огромный потенциал и предупредил Запад о том, что преуменьшать мощь Москвы опасно. Шедивы также добавил, что антироссийские санкции неэффективны.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие, но обладает им.