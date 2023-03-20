Премьер Саксонии Кречмер заявил о вовлечённости ФРГ в конфликт на Украине

Германия оказалась непосредственно вовлечена в украинский конфликт, чего не следовало делать, заявил премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт... (Поставок оружия Украине. — RT)не следовало делать, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока», — сказал он в интервью журналу Focus.

Премьер Саксонии при этом уточнил, что не видит выхода из кризиса в виде замораживания конфликта.

На прошлой неделе в Германии завершилось обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.