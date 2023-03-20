Узнать больше

Премьер Саксонии Кречмер заявил о вовлечённости ФРГ в конфликт на Украине

Короткая ссылка
Германия оказалась непосредственно вовлечена в украинский конфликт, чего не следовало делать, заявил премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт... (Поставок оружия Украине. — RT)не следовало делать, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока», — сказал он в интервью журналу Focus.

Премьер Саксонии при этом уточнил, что не видит выхода из кризиса в виде замораживания конфликта.

На прошлой неделе в Германии завершилось обучение украинских военнослужащих использованию немецких танков Leopard 2.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что германские танки будут поставлены Киеву по окончании обучения украинских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить