Си Цзиньпин на примере помощи России по COVID-19 рассказал, как «друзья познаются в беде»

Помощь народов России и Китая друг другу в борьбе с коронавирусной инфекцией является ещё одним свидетельством того, как «друзья познаются в беде», заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало ещё одним свидетельством того, как «друзья познаются в беде», — написал он в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Кроме того, Путин назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.