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В КНДР заявили, что учения были проведены для совершенствования ядерного потенциала

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Недавние учения КНДР были направлены на совершенствование тактического ядерного потенциала Северной Кореи, говорится в сообщении ЦТАК.

«Тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был направлен на подтверждение манёвренности и надёжности наших средств ядерного сдерживания», — следует из текста заявления.

Уточняется, что ракета поднялась на максимальную высоту в 6 тыс. км, пролетела около 1 тыс. км и приземлилась в водах Японского моря.

В КНДР подчеркнули, что учения не оказали негативного воздействия на безопасность соседних стран.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.

Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.

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