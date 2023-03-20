В КНДР заявили, что учения были проведены для совершенствования ядерного потенциала
«Тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты был направлен на подтверждение манёвренности и надёжности наших средств ядерного сдерживания», — следует из текста заявления.
Уточняется, что ракета поднялась на максимальную высоту в 6 тыс. км, пролетела около 1 тыс. км и приземлилась в водах Японского моря.
В КНДР подчеркнули, что учения не оказали негативного воздействия на безопасность соседних стран.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщало о запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря со стороны КНДР.
Впоследствии военные уточнили, что баллистическая ракета малой дальности была выпущена из района полигона Тончханни.