Си Цзиньпин: Китай занимает беспристрастную позицию по украинскому кризису

Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису и продвигает мирные переговоры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Об этом он сообщил в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

«Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам», — подчеркнул политик.

Си Цзиньпин добавил, что считает основополагающими принципами урегулирования необходимость соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать озабоченности других стран в сфере безопасности, поддерживать направленные на мирное урегулирование кризиса усилия и прочее.

По словам китайского лидера, ранее опубликованный документ о позиции Китая по политическому урегулированию максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление кризиса.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Советник офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть «положительные элементы».