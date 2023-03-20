Си Цзиньпин: Китай занимает беспристрастную позицию по украинскому кризису
Об этом он сообщил в статье для РИА Новости и «Российской газеты».
«Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам», — подчеркнул политик.
Си Цзиньпин добавил, что считает основополагающими принципами урегулирования необходимость соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать озабоченности других стран в сфере безопасности, поддерживать направленные на мирное урегулирование кризиса усилия и прочее.
По словам китайского лидера, ранее опубликованный документ о позиции Китая по политическому урегулированию максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление кризиса.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.
Советник офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев не принимает предложения о прекращении огня.
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в плане Китая по урегулированию украинского конфликта есть «положительные элементы».