Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши о готовности к конфликту с Россией
- РИА Новости
Он назвал подобное заявление главы польского диппредставительства очень самонадеянным.
«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у её руководителей давно на уме», — заявил Пушков в своём Telegram-канале.
При этом российский сенатор добавил, что вся «смелость» поляков «зиждется на поддержке» со стороны Соединённых Штатов.
«Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — поинтересовался Пушков.
Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.