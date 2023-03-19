Пушков назвал самонадеянным заявление посла Польши о готовности к конфликту с Россией

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского о готовности вступить в конфликт с Россией, если Киев проиграет.

Он назвал подобное заявление главы польского диппредставительства очень самонадеянным.

«Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у её руководителей давно на уме», — заявил Пушков в своём Telegram-канале.

При этом российский сенатор добавил, что вся «смелость» поляков «зиждется на поддержке» со стороны Соединённых Штатов.

«Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — поинтересовался Пушков.

Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.