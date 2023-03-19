Главы МИД G7: КНДР никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с ДНЯО

Главы МИД G7 в совместном заявлении заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

«Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», — передаёт текст документа РИА Новости.

В заявлении также содержится призыв к Северной Корее приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения о диалоге, выдвигаемые Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей.

Ранее главы МИД стран G7 выступили с решительным осуждением испытания ракеты КНДР, которое подрывает мир и безопасность региона.

В ведомстве отметили, что КНДР расширила свои провокационные действия путём осуществления рекордного числа ракетных испытаний.